 

Не узнать: извивающаяся Волочкова с темными волосами и точеной талией всполошила народ

24.04.2020, 3:20, Разное

Инстаграм-аккаунт Анастасии Волочковой переполнен многочисленными фотографиями шпагатов. Кто только ни высмеивал балерину за навязчивую позу. Однако на ее личной странице можно встретить и уж совсем редкие снимки – архивные. Многие не знают, как Волочкова выглядела в молодости, поскольку широкую популярность она получила со временем, во многом благодаря светской жизни и скандальным интервью.

Так, Анастасия решила опубликовать фотографию, которая была сделана десятилетиями ранее. На ней знаменитость еще с темными волосами. Из-за этого балерина неузнаваема. Точеная фигура Волочковой на снимке выглядит весьма притягательно.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 21 Апр 2020 в 11:34 PDT

Несмотря на то, что звезда старается держать себя в форме, она уже не выглядит такой воздушной. Недавно скандальный блогер Лена Миро прошлась по внешнему виду Волочковой. Она назвала балерину “мосластой бабой” и “поджарым гастарбайтером”, а также раскритиковала ее систему питания, которую знаменитость считает залогом красивой фигуры.



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