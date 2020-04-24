Руководители “Росатома” перечислят деньги на борьбу с коронавирусом

24.04.2020, 3:20, Разное

Сейчас “Росатом” обеспечивает средствами индивидуальной защиты сотрудников предприятий, входящих в контур управления госкорпорации, а также жителей городов, в которых они присутствуют. Кроме того, компания активно сотрудничает с Федеральным медико-биологическим агентством России и укрепляет техническую базу его учреждений, поддерживает волонтерскую работу в “атомных” городах и помогает пожилым людям и ветеранам.

Но проблема коронавируса касается всей страны, подчеркнули в “Росатоме”. Поэтому более 200 человек – руководство госкорпорации, в том числе генеральный директор и его заместители, руководство дивизионов и крупнейших предприятий отрасли – приняли решение присоединиться к всероссийской акции #МыВместе и перечислить на борьбу с пандемией свою месячную заработную плату.

Инициативу руководителей уже поддержали рядовые сотрудники “Росатома” и его предприятий. В зависимости от своих финансовых возможностей они поддержат общероссийскую акцию.

Организаторами акции #МыВместе выступили Общероссийкий народный фронт, Ассоциация волонтерских центров и ВОД “Волонтеры-медики”. Добровольцы работают во всех регионах, доставляют лекарства и продукты, а юристы и психологи консультируют нуждающихся в поддержке. Всего в акции участвуют более 90 тысяч волонтеров.

Пожертвования на борьбе с коронавирусом можно сделать на сайте акции #МыВместе. Средства будут направлены на приобретение продуктов, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты, на помощь медперсоналу и прочие нужды.

Напомним, ранее специалисты входящего в научный дивизион госкорпорации “Росатом” АО “ГНЦ РФ ТРИНИТИ” разработали систему дезинфекции и стерилизации посредством мобильных комплексов производства концентрированного озона. С их помощью можно обеззараживать помещения, медицинскую спецодежду, оборудование и инструменты.

Кроме того, в рамках контракта с компанией “Дельрус” продолжается стерилизация медицинских масок. В настоящее время обработку прошли более 1,5 миллиона изделий. Благодаря круглосуточному режиму работы возможно стерилизовать до 10 миллионов изделий в неделю.