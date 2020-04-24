VOAэкспресс 23 апреля 2020

24.04.2020, 3:10, Новости дня

За пять недель с момента начала вспышки коронавируса заявки на пособие по безработице в США подали уже около 26 миллионов человек. Начиная с середины марта, работу потерял каждый шестой работник, что является худшим показателем за всю историю наблюдений. Экономисты прогнозируют, что в апреле уровень безработицы может достигнуть 20%. https://www.golos-ameriki.ru/a/unemployment-coronavirus/5389038.html

В четверг Палата представителей США проголосовала по новому пакету антикризисной помощи в размере 484 миллиарда долларов. С учетом этой суммы размеры помощи, выделенной в связи с пандемией коронавируса, достигают почти трех триллионов долларов.

Во вторник законопроект был принят в Сенате. После голосования в Палате представителей документ отправят на подпись президенту Дональду Трампу, который обещал быстро его подписать.

США и ВОЗ

В среду вечером госсекретарь США Майк Помпео не исключил вероятность, что США никогда не возобновят финансирование Всемирной организации здравоохранения. По словам Помпео, в ВОЗ необходимо провести фундаментальную реформу после того, как организация показала себя неэффективной в ситуации с коронавирусом.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе приостановил финансирование ВОЗ, обвинив организацию в предвзятости в пользу Китая и распространении предоставленной Китаем «дезинформации» о коронавирусе.

О том, как в мире отреагировали на решение США приостановить финансирование ВОЗ, можно прочитать здесь.

Образовательные программы в США в условиях коронавируса

Ежегодно в рамках образовательных программ США посещают тысячи иностранных студентов. Одна из самых популярных – Work and Travel – «Работа и путешествие в США». Однако из-за вспышки коронавируса в мире Госдепартамент рекомендовал работодателям отложить прием участников программы до мая, когда рекомендация будет пересмотрена.

День рождения у тигра

Суматранский тигр Джай отпраздновал свое 16-летие в зоопарке Финикса, Аризона. Суматранские тигры находятся на грани исчезновения из-за деятельности человека. В мире их популяция насчитывает примерно 500–600 особей.