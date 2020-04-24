Белый дом: солнечный свет, жара и влажность губительны для коронавируса

24.04.2020, 3:10, Новости дня

Солнечный свет, высокая температура и влажность губительны для коронавируса, и, следовательно, в летних условиях распространение COVID-19 может значительно замедлиться. Об этом в четверг сообщил Билл Брайан, исполняющий обязанности заместителя начальника научно-технического управления Министерства внутренней безопасности, на ежедневном брифинге рабочей группы Белого дома по коронавирусу.

Брайан по просьбе президента Дональда Трампа рассказал о результатах экспериментов правительственных исследователей с образцами коронавируса, в ходе которых выяснилось, что вирус плохо переносит солнечный свет, высокие температуры и повышенную влажность.

«Больше всего нас поразило мощное воздействие солнечного света, который уничтожает вирус – как на поверхности, так и в воздухе. Мы наблюдали аналогичный эффект и с температурой, и с влажностью, когда повышение температуры и влажности или того и другого, как правило, создавало менее благоприятные условия для вируса», – сказал Брайан, выступая на брифинге.

Полученные данные могут укрепить надежду на то, что эпидемия коронавируса может развиваться по сценарию других респираторных заболеваний, таких как грипп, которые обычно менее заразны в теплое время года. Однако не стоит забывать, что сейчас вирус распространяется и в местах с жарким и влажным климатом, к примеру в Сингапуре, что ставит под вопрос значительное влияние факторов окружающей среды.

Президент Дональд Трамп сказал, что результаты испытаний следует интерпретировать осторожно. «Я надеюсь, что люди наслаждаются солнцем, и если оно оказывает [положительное] влияние, это здорово», – сказал президент.

По словам Брайана, на непористых поверхностях, таких как нержавеющая сталь, в темноте и при низкой влажности вирус может удерживаться до 18 часов, не теряя при этом своей устойчивости. В условиях высокой влажности период полураспада вируса сократился до шести часов, а когда вирус подвергли воздействию солнечного света и высокой влажности, период полураспада уменьшился до двух минут.

Исследователи обнаружили подобный эффект и во время эксперимента с симуляцией кашля или чихания, когда коронавирус распространяется с частицами слюны. В темноте вирус сохранял половину своей силы в течение часа, однако под воздействием солнечного света период полураспада составил только 90 секунд, добавил Брайан.

Социальное дистанцирование – это надолго

Во время сегодняшнего брифинга Дональд Трамп сказал, что рекомендации Белого дома относительно принципов социального дистанцирования могут быть продлены и после 1 мая, если распространение коронавируса к тому времени будет продолжаться. Президент высказал надежду, что активная фаза пандемии закончится к началу лета.

«Пока мы не почувствуем, что это безопасно, мы будем продолжать [социальное дистанцирование]», – подчеркнул Трамп.