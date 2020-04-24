Саакашвили о возможном назначении: Не собираюсь прыгать через голову, звонить лидерам фракций, решение должны принять депутаты самостоятельно

24.04.2020, 2:54, Новости дня

Лидер “Руху нових сил” Михаил Саакашвили хочет, чтобы голосование о его назначении на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ прошло “открыто, прозрачно и без договорняков”. Об этом он сказал 23 апреля в интервью НВ.

“У меня нет депутатских групп. Это инициатива президента и, кстати, премьер-министра. Денис Шмыгаль очень настаивал на том, чтобы привлечь меня в правительство. Я не собираюсь прыгать через голову, звонить лидерам фракций – это решение должны принять депутаты самостоятельно”, – заявил политик.

Вместе с тем, Саакашвили признал, что уже встречался с отдельными депутатами Рады, которые интересовались, чем он будет заниматься в случае назначения.

“Я хочу донести до депутатов, что парламент должен стать важным драйвером в реализации реформ. Потому что сейчас связь между правительством и парламентом не налажена. Правительство хочет, чтобы депутаты автоматически поддерживали все их законопроекты, ничего даже им не объясняя. Без коммуникации с большинством и без поддержки Рады проводить реформы сложно. Вице-премьер – это как министр без мандата. Поэтому нужна слаженная работа всех”, – пояснил свою миссию кандидат на должность.

Саакашвили в 2008–2013 годах был президентом Грузии.

В мае 2015 года он получил украинское гражданство и был назначен председателем Одесской облгосадминистрации. В ноябре 2016 года подал в отставку, обвинив украинские власти в поддержке коррупционных кланов.

В июле 2017-го Саакашвили потерял гражданство Украины. Пятый президент Петр Порошенко издал соответствующий указ из-за данных, которые политик скрыл при получении украинского паспорта, в частности не упомянул, что в Грузии против него открыты уголовные дела. В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу.

В мае 2019 года после избрания главой государства Владимир Зеленский вернул экс-президенту Грузии украинское гражданство.

22 апреля 2020 года стало известно, что Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по вопросам реформ.

Во фракции “Слуга народа” не исключили, что голосование по вопросу назначения состоится 24 апреля.