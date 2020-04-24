Шокин: НАБУ было создано незаконно, чтобы Байден и его бойцы могли держать руку на пульсе Украины

24.04.2020, 2:54, Новости дня

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону высказал мнение, что Национальное антикоррупционное бюро было создано в Украине незаконно.

“Что такое создание НАБУ? Вот сейчас идут споры по НАБУ, ведь НАБУ было создано незаконным образом, вы знаете, наверное, да? Его надо было вообще не создавать, а создать просто сейчас департамент в Государственном бюро расследований (ГБР начало работу на три года позже НАБУ – в 2018 году. – “ГОРДОН”)”, – сказал Шокин.

По его мнению, инициатором создания НАБУ был тогдашний вице-президент США, нынешний кандидат в президенты Джо Байден.

“Они просто украли, Байден украл у ГБР через НАБУ подследственность, создали НАБУ, там посадили своих эмиссаров, которые послушаются США, как вы знаете. Там [политик Андрей] Деркач говорил, это абсолютно и действительно правда… То есть НАБУ было создано, чтобы держать руку на пульсе Украины Байдену и его всем бойцам. И оно незаконно”, – сказал Шокин.

По мнению экс-генпрокурора, НАБУ нужно упразднить.

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В октябре 2019 года внефракционный нардеп Андрей Деркач заявил, что НАБУ “сливало” посольству США в Киеве важную для обеих стран информацию. Он утверждает, что данные американским дипломатам передавал первый заместитель директора бюро Гизо Углава через свою помощницу. В ГБР заявили, что Деркач не передавал ведомству материалы по этому поводу.

Национальное антикоррупционное бюро было создано в Украине в 2015 году. Его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

В первые годы после создания США оказывали НАБУ техническую помощь. Например, в 2016 году передали ведомству компьютеры, серверы, программное обеспечение, оргтехнику и офисную мебель. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов США консультируют бюро в вопросах борьбы с коррупцией и возврата активов.

Байден и Шокин конфликтуют. Байден признался, что в 2016 году требовал уволить Шокина, в противном случае Вашингтон не предоставил бы Киеву кредитные гарантии на $1 млрд. Преемник Шокина на посту генпрокурора Юрий Луценко намекнул, что отставка Шокина была связана с уголовным производством, в котором фигурировал сын Джо Байдена Хантер Байден. Этим делом занималась Генпрокуратура, в нем содержались материалы о том, что члены совета директоров украинской компании Burisma, в том числе Хантер Байден, получили $17 млн, происхождение которых было сомнительным. Байден заявлял, что нет даже “крошечного доказательства”, что его сын, работая в Burisma, совершал какие-то правонарушения.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube