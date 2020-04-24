В Боснии и Герцеговине суд признал неконституционным запрет выходить на улицу во время карантина

24.04.2020, 2:54, Новости дня

Конституционный суд Боснии и Герцеговины 22 апреля признал неконституционным запрет на передвижение по улице лиц в возрасте до 18 лет и старше 65 лет. Об этом говорится на сайте суда.

Запрет был введен Федеральным штабом гражданской защиты 27 марта в связи с распространением коронавирусной инфекции. Судьи усмотрели в документе нарушение прав граждан на свободу передвижения и потребовали, чтобы правительство в течение пяти дней привело нормативные акты в соответствие с конституцией и европейской Конвенцией по правам человека.

Суд счел, что введенные ограничения не были четко ограничены во времени, не была указана дата их пересмотра.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 23 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 2,665 млн, из них 185,49 тыс. умерли, более 723,37 тыс. выздоровели.

В Боснии и Герцеговине насчитывается 1413 заболевших, 54 гражданина этой страны скончались.