 

Борис Джонсон выздоровел и выходит на работу

24.04.2020, 2:50, Новости дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, восстанавливающийся после заражения коронавирусом, собирается вернуться к исполнению обязанностей с 27 апреля.

По информации газеты Daily Telegraph, премьер уже постепенно входит в рабочий ритм, проводит совещания с советниками и знакомится с документами. Своим помощникам он поручил организовать индивидуальные встречи с министрами на следующей неделе, чтобы войти в курс дел и уже на следующей неделе возглавит заседание правительства.

Инфекцию обнаружили у Джонсона 26 марта. Несколько дней он находился в отделении интенсивной терапии. 12 апреля его выписали, сообщает ТАСС.

Во время болезни британского премьера президент РФ Владимир Путин направил ему письмо с пожеланием скорейшего выздоровления. "Уверен, что ваши энергия, оптимизм и чувство юмора помогут победить болезнь", — говорилось в телеграмме Владимира Путина.

Молиться за Джонсона и даже отправить ему лекарства пообещал американский президент Дональд Трамп.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.04 / Выросло число украинцев, которые лечатся от COVID-19 за рубежом – МИД

16.03 / В Венесуэле ввели карантин из-за угрозы коронавируса

13.03 / В результате авиаударов США погибли пятеро иракских военных

10.02 / Вандалы осквернили памятник Ватутину в Киеве

23.02 / Трамп поздравил «сумасшедшего Берни» с победой над Байденом

13.02 / “Ростелеком” получил 100% акций мобильного оператора Tele2

06.04 / Правительство России ограничило торговлю медицинскими масками… и не только

19.02 / На эвакуацию в Ухане явились все 48 украинцев, они прошли два из трех санитарных контроля

04.03 / Эскалация ситуации в Сирии, допрос Порошенко и внеочередное заседание Рады. Главное за день

27.02 / Уволенный сотрудник устроил стрельбу на территории пивоваренной компании в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска