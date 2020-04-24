Борис Джонсон выздоровел и выходит на работу

24.04.2020, 2:50, Новости дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, восстанавливающийся после заражения коронавирусом, собирается вернуться к исполнению обязанностей с 27 апреля.

По информации газеты Daily Telegraph, премьер уже постепенно входит в рабочий ритм, проводит совещания с советниками и знакомится с документами. Своим помощникам он поручил организовать индивидуальные встречи с министрами на следующей неделе, чтобы войти в курс дел и уже на следующей неделе возглавит заседание правительства.

Инфекцию обнаружили у Джонсона 26 марта. Несколько дней он находился в отделении интенсивной терапии. 12 апреля его выписали, сообщает ТАСС.

Во время болезни британского премьера президент РФ Владимир Путин направил ему письмо с пожеланием скорейшего выздоровления. "Уверен, что ваши энергия, оптимизм и чувство юмора помогут победить болезнь", — говорилось в телеграмме Владимира Путина.

Молиться за Джонсона и даже отправить ему лекарства пообещал американский президент Дональд Трамп.