 

“Союзмультфильм” намерен вернуть права на Чебурашку

24.04.2020, 2:50, Новости дня

Более 15 лет назад киностудия "Союзмультфильм" предоставила Японии права на использование образа Чебурашки. Этот вопрос был решен, в том числе на межправительственном уровне.

Пресс-служба киностудии сообщила, что намерена вернуть права. Предыдущее руководство передало японской стороне права с не очень четкими условиями срока действия договора и его условий. Именно поэтому сейчас  у российской и японской сторон существуют большие разногласия по данному вопросу.

Представители киностудии заявили, что текущая версия договора нынешним руководством признана недействительной, о чем уведомили японских коллег.

Председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева рассказала, что действующий договор составлен согласно японскому законодательству, поэтому все разбирательства, в том числе судебные, должны проходить в Японии. Это требует серьезных финансовых трат.

По словам Слащевой, есть и другой вариант решения спорного вопроса, если вынести его на государственный и межправительственный уровень. В любом случае, киностудия намерена решить этот вопрос в положительную для РФ сторону.

Японская компания утверждает, что владеет правами на Чебурашку до 2023 года, передает "Интерфакс".

"Мне очень жаль, что они считают, что у них есть право на экранизацию", — так Слащева прокомментировала японский мультфильм про Чебурашку, созданный с использованием 3D-технологий.



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