Дистанционная математика: учебник нового поколения

24.04.2020, 2:50, Новости дня

Российские школьники осваивают новый учебник математики, созданный с расчетом на дистанционные уроки. Образовательную платформу создали в инновационном центре "Сколково". Разработку используют уже несколько сотен учебных заведений.

Дистанционное обучение — цифровая реальность, но доступ в интернет еще не залог успеха. Сделать школьную удаленку интересной, информативной и эффективной — педагогическая задача, решить которую сумели математики. В инновационном центре "Сколково" ученые разработали уникальную образовательную платформу.

"Это обучающая система по математике с новыми подходами к адаптивному обучению, с глубоко проработанным содержанием, с видеоматериалами", — говорит Алексей Зайцев, создатель платформы "01 Математика".

Виртуальный учебник можно не только прочесть, но и услышать — достаточно зарегистрироваться. На сайте сотни уроков, больше 20 тысяч задач для начинающих и виртуозов. Главный критерий отбора — уровень знаний, а не класс.

Звание и место в рейтинге зависит от количества решенных задач. Искусственный интеллект автоматически не только обрабатывает ответы, но и выявляет пробелы в знаниях. Система работает в формате адаптивного образования.

"Линейная система – это когда следующее задание не зависит от результатов выполнения предыдущего, а адаптивная система позволяет выяснить твои индивидуальные возможности, потребности", — говорит Александр Кулешов, ректор Сколковского института науки и технологий.

Онлайн-книга поможет усвоить новый и закрепить пройденный материал, подготовит к ЕГЭ в индивидуальном порядке. Сотни школ уже интегрировали учебник в образовательный процесс.

"За период апробации этой платформы число неуспевающих учеников по математике в нашей школе сократилось вдвое, а средний бал повысился на 0,3. То есть мы математически ощущаем результаты дополнительного ресурса. Конечно, платформа не может заменить учителя, но она важный помощник и учителю, и ученику", — говорит Алексей Голубицкий, директор "Школы Будущего".

Умный учебник — на виртуальной полке сотен тысяч школьников, а это главный показатель качества.