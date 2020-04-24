 

Число заразившихся коронавирусом на авианосце «Теодор Рузвельт» достигло 840

24.04.2020, 2:48, Новости дня

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом среди членов экипажа американского авианосца «Теодор Рузвельт» по итогам тестирования 100% экипажа достигло 840 человек, сообщила пресс-служба ВМС США.

«По состоянию на 23 апреля 100% членов команды [авианосца] «Теодор Рузвельт» протестированы на COVID-19, зафиксированы 840 положительных и 4098 отрицательных результатов», – приводит текст сообщения пресс-службы ВМС США ТАСС.

Там уточнили, что четверо зараженных проходят лечение в военно-морском госпитале, 88 уже вылечились. В общей сложности 4234 члена экипажа покинули корабль.

Напомним, об обнаружении коронавируса на борту авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт» стало известно во второй половине марта.

В связи с ростом числа заразившихся командир корабля Бретт Крозье обратился к командованию ВМС США с призывом спасти жизни моряков, сняв с авианосца более 4 тыс. военнослужащих и изолировав их. У самого Крозье также диагностировали коронавирус. Однако Пентагон не увидел необходимости в полной эвакуации экипажа с авианосца.

13 апреля от вызванных коронавирусом осложнений умер первый моряк с авианосца «Теодор Рузвельт».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об ударе коронавируса по американской военной мощи.



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