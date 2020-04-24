Мнение: О выкачивании «новой нефти» досуха и π-сах во власти

24.04.2020, 2:15, Разное

Снова приходится извиняться за свой французский. Но тут действительно сложно подобрать иные выражения, более парламентские что ли…

Просто потому, что встретились две новости сегодняшней России.

Первая – в Москве усиливается политика штрафов за каждый чих. Полицейские штрафуют людей за появление на улицах, контролёры – за несоблюдение социальной дистанции в общественном транспорте, а видеокамеры – за проезд частного автомобиля без оформленного пропуска. Причём оценка суммы штрафов, подлежащих взысканию с москвичей только за один день превышает 1 млрд руб.!

Система очень быстро раздухарилась и пошла выкачивать финансовые ресурсы из «новой нефти» (вы ещё не забыли, кто это?) напрямую. За первую неделю после введения административной ответственности за нарушение столичного некарантина, помнится, собрали всего лишь 50 млн рублей. Теперь – в 20 раз больше, если получится взыскать всё.

Но сомнений в том, что властям это удастся, довольно немного. Возможно, в МАДИ проявят гуманность и не станут штрафовать один и тот же автомобиль-нарушитель за проезд под каждой камерой. С другой стороны, оспорить такие штрафы в судебном порядке сейчас довольно сложно вследствие изменившегося режима работы судей.

То есть, коронавирусная статья доходов столичного бюджета обещает быть немаленькой. И не только столичного: московский мэр Сергей #Собянин предложил распространить свою систему пропусков и штрафов на всю Россию, а власти 21 региона уже попросили Минкомсвязь доработать онлайн-платформу «Госуслуги.Стопкоронавирус», предназначенную для выдачи цифровых пропусков, и адаптировать её под местные нужды.

Понятное дело, бюджет свят для чиновника. Но вот на что пойдут штрафные доходы? Вот наглядный пример регионального креатива (в столице, понятное дело, бордюры и плитка вне конкуренции).

И хотя кажется, что примерно четверть миллиона рублей совсем немного для 20-миллиардного воронежского бюджета, всё познаётся в сравнении. Например, аналогичные суммы составляют годовые программы некоторых городских муниципалитетов в области образования, соцзащиты, физкультуры и спорта. Да и уместно ли разбрасывать даже скромные #деньги по сомнительным исследованиям, когда бюджетных средств не хватает даже для обеспечения медиков защитными костюмами, перчатками, масками?

Вопрос риторический, конечно.

И, возвращаясь к заголовку этой заметки… А как ещё можно назвать чиновников, готовых даже в такие непростые времена продолжать разбазаривать деньги налогоплательщиков?