Коронавиурс: Вспышка охватила 65 стран, количество жертв превысило 3000

24.04.2020, 2:06, Разное

В Китае за предыдущие 24 часа показатели новой коронавирусной инфекции COVOD-19 наименьшие с 20 января: новых случаев – 125, смертей – 31.

За последние сутки инфекция COVID-19 обнаружена в шести новых странах: Армении, Чехии, Доминиканской Республике, Люксембурге, Исландии и Индонезии. Случаи болезни зафиксированы всего в 65 странах.

Сейчас более тысячи инфицированных в Южной Корее (4812), Иране (более 1500) и Италии (более 2000). Число больных в США превысило 100.

Всего в мире за время вспышки были инфицированы 90926 человек, умерли 3124, выздоровели 47871.