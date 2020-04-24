Ричард Гир стал многодетным отцом

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24.04.2020, 2:05, Разное

В семье американского актера Ричарда Гира произошло пополнение. Испанская журналистка Алехандра Сильва родила ему сына. Имя малыша пока держится в тайне, сообщает “Вечерняя Москва” со ссылкой на издание Hola!

О беременности жены 70-летнего артиста стало известно в начале ноября прошлого года. Радостную новость сообщили друзья пары. У супругов уже есть сын Александр. Мальчик появился на свет в 2018 году.

Напомним, что c 1991 по 1995 год Ричард Гир был женат на супермодели Синди Кроуфорд. Второй супругой звезды стала актриса
Кэри Лоуэлл. От этого брака у него есть 20-летний сын Гомер.



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