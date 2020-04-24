В Италии рассказали об объединении с военными из России

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24.04.2020, 2:05, Разное

Российская помощь Италии в условиях коронавируса вызвала множество пересудов. Некоторые журналисты заявили, что это символический жест, который не принес практически никакой реальной пользы.

Однако слова глав итальянских городов, которые лично видели работу российских военных, говорят об обратном. Они отметили, что эта помощь была очень важна, и выразили благодарность специалистам из России.

“В такие трудные моменты важно, что люди, невзирая на то, какой у тебя цвет кожи, каких ты взглядов или конфессий, объединяются для борьбы с чрезвычайной ситуацией”, – цитирует телеканал “360” мэра города Бонатте-Сотто Карле Превитали. Со словами благодарности российских специалистов встретили также мэр города Ордзинуови Джанпьетро Маффони и глава города Орцивекки Джан Луиджи Стурла, передает “Звезда”.

Напомним, что в Италии коронавирус проявил себя раньше, чем в других странах Европы. Ситуация сложилась катастрофическая. Официальные данные статистики и последние новости напоминали сводки с фронта. В помощь итальянцам из России вылетели 16 самолетов со специалистами и оборудованием.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 6 Апр 2020 в 10:03 PDT



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