Администрация Трампа рекомендует запретить импорт урана из России и Китая

24.04.2020, 1:54, Новости дня

Представители администрации Трампа в четверг рекомендовали предоставить американским энергетическим регуляторам возможность блокировать импорт ядерного топлива из России и Китая, а также представить детальный план создания государственных запасов урана, добытого на территории США.

Рекомендации призваны устранить растущую обеспокоенность тем, что Соединенные Штаты в последние десятилетия уступили мировое лидерство в области ядерных технологий, а также активизировать деятельность отечественных производителей ядерной энергии и американских добытчиков урана, страдающих от недостатка инвестиций.

Министр энергетики США Дэн Бруйе сказал журналистам, что доклад Рабочей группы по ядерному топливу является «планом того, что, по нашему мнению, необходимо сделать, чтобы не только оживить, но и восстановить американское лидерство в этой отрасли».

Президент Дональд Трамп создал рабочую группу в июле прошлого года, после того, как отклонил запрос двух американских уранодобывающих компаний, Energy Fuels Inc и Ur-Energy Inc, на получение квот на внутреннее производство урана для защиты их от иностранной конкуренции.

В докладе содержится рекомендация Комиссии по ядерному регулированию запретить импорт урана из России и Китая в целях национальной безопасности. Еще одна рекомендация вынесена в отношении Министерства торговли – оно должно внести изменения в соглашение с Россией, в котором установлен максимальный предел импорта российского урана, который не должен превышать 20% американского рынка «для защиты от будущего ценового демпинга урана». Доклад также рекомендует еще больше снизить лимиты на импорт российского урана.

В докладе упоминается ТВЭЛ – подразделение российского государственного концерна «Росатом», которое в 2008 году запустило проект по разработке альтернативного топлива для реакторов с использованием американских технологий за рубежом и в Соединенных Штатах. Этот проект сейчас приостановлен, но в случае возрождения он будет представлять опасность для ядерной отрасли.

Авторы доклада рекомендуют властям создать государственный урановый резерв, позволяющий администрации напрямую закупать уран у американских производителей. В феврале президент предложил вложить в этот резерв 1,5 млрд долларов в течение 10 лет, однако эта цифра пока не утверждена Конгрессом.

По словам министра Бруйе, президент может подписать исполнительные распоряжения в поддержку выводов отчета, который предлагает стимулировать исследования и разработку новых реакторных технологий и рационализацию разрешений на добычу урана.

Американские добытчики урана, компании Energy Fuels Inc и Ur-Energy Inc, а также более двух десятков законодателей утверждают, что американские АЭС слишком сильно зависят от иностранных поставщиков, среди которых можно выделить Россию, Китай и Казахстан. В течение многих лет главным поставщиком урана в США являлась Канада.

Американская атомная энергетика страдает от высоких затрат на безопасность и от низких цен на природный газ, который также используется для производства электроэнергии. С 2013 года в США было закрыто около девяти АЭС, еще восемь станций планируют закрыть в ближайшие годы.