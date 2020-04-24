 

Палата представителей поддержала расширение программы кредитования малого бизнеса

24.04.2020, 1:54, Новости дня

Палата представителей проголосовала в четверг за принятие законопроекта об увеличении объема федеральных займов малому бизнесу и об оказании помощи медицинским учреждениям на сумму в 484 миллиарда долларов.

За принятие законопроекта, который был принят для помощи медучреждениям и малому бизнесу, пострадавшему от пандемии коронавируса, проголосовали 388 законодателей. Против принятия законопроекта высказались 5 конгрессменов. Во вторник законопроект единогласно был поддержан Сенатом.

Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент Дональд Трамп.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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