Ходорковский: Звонил Сечин. Просил вернуться в Россию и забрать назад ЮКОС

24.04.2020, 1:36, Новости дня

На фоне резкого падения цен на нефть, произошедшего 21 апреля, бывший глава российской нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский пошутил, что глава “Роснефти” Игорь Сечин предложил ему “забрать ЮКОС назад” (активы компании Ходорковского после ее ликвидации перешли “Роснефти”).

“Звонил Сечин. Просил вернуться на Родину и забрать назад ЮКОС. Сказал, что даже готов лет пять отсидеть…))” – написал он в Twitter 21 апреля.

В комментариях под сообщением Ходорковский уточнил, что отверг воображаемое предложение Сечина.

Не мешай возделывать имбирь..

— Ходорковский Михаил (@mich261213) April 21, 2020

Один из пользователей пошутил, что природа в России за время эпидемии коронавируса не успела очиститься настолько, чтобы в страну могли вернуться Ходорковский и бизнесмен Евгений Чичваркин.

Надеюсь когда нибудь природа в России настолько очистится, что сюда вернутся Ходорковский и Чичваркин

— dr DENISKA (@drDENISKA) April 21, 2020

Ходорковский был осужден в 2005 году по делу о хищениях и уклонении от налогов компанией ЮКОС, которую он возглавлял, а позже – и по делу о легализации денежных средств, полученных преступным путем. 20 декабря 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ о его помиловании. В тот же день Ходорковский был освобожден и улетел в Германию.

Сейчас предприниматель живет за границей, он занялся общественной деятельностью и возобновил работу просветительского проекта “Открытая Россия”.

Компания ЮКОС была ликвидирована в 2007 году, ее активы перешли госкорпорации “Роснефть”.