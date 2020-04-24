Рада может рассмотреть назначение Саакашвили 28-го или 29 апреля – Корниенко

24.04.2020, 1:36, Новости дня

Верховная Рада может голосовать за назначение экс-президента Грузии, бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ 28-го или 29 апреля. Об этом первый заместитель председателя фракции и глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко сказал в эфире телеканала “Украина 24”.

“На завтра этого вопроса в повестке дня [внеочередного заседания Рады] нет, и у нас есть, в принципе, сомнения, будет ли он внесен президентом. То есть, возможно, речь идет о голосовании по этому кадровому вопросу где-то на следующей неделе – во вторник, среду”, – заявил нардеп.

По его словам, у членов фракции “Слуга народа” разные настроения относительно назначения Саакашвили, но сам Корниенко склоняется к тому, чтобы поддержать эту кандидатуру.

“Такое настроение преобладает – послушать господина Саакашвили, сделать выводы, задать вопросы и определяться, потому что кадровые назначения в последнее время занимают все большую роль в парламенте”, – сказал политик.

22 апреля стало известно, что президент Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по вопросам реформ. Во фракции “Слуга народа” не исключали, что голосование по вопросу назначения состоится 24 апреля.

Утром 24 апреля Саакашвили пригласили на заседание фракции “Слуги народа”.