Ермак в состоянии “тихой войны” со своими замами, Россию будут склонять к компромиссу по Минским соглашениям. Главное из Telegram-каналов

24.04.2020, 1:36, Новости дня

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“Тихая война” в Офисе президента

Telegram-канал “Женщина с косой” утверждает, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак находится в состоянии “тихой войны” со своими замами Сергеем Трофимовым и Кириллом Тимошенко.

“Ермак уже давно пытается сформировать свою команду в ОП, но из-за скандала, в который попал [его брат] Денис Ермак, эти планы были отложены. Сейчас постепенно Ермак возобновляет этот процесс. Трофимов также очень амбициозен и не заинтересован в усилении Ермака”, – считают авторы анонимного паблика.

Россию склоняют к компромиссу

“Легитимный” пишет, что Россию на встрече в нормандском формате на уровне министров иностранных дел, которая запланирована на 30 апреля, “попытаются убедить пойти на компромисс в политической части Минских соглашений”.

Кто готов проголосовать за назначение Саакашвили?

Telegram-канал “Резидент” со ссылкой на источник в Офисе президента утверждает, что на данный момент во фракции “Слуги народа” за назначение экс-президента Грузии, бывшего председателя Одесской облгосадминистрации готовы проголосовать около 180 депутатов.

“[В Офисе президента надеются], что после встречи фракции с Саакашвили их число увеличится до 210–220 (ожидается, что эта встреча пройдет утром 24 апреля. – “ГОРДОН”). Также будут голосовать часть фракции “Голос”, депутатская группа “Доверие” и внефракционные”, – пишет паблик.