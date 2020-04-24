 

Чемпионат Европы-2020 по легкой атлетике отменен из-за коронавируса

24.04.2020, 1:35, Новости дня

Чемпионат Европы по легкой атлетике, который должен был пройти летом 2020 года в Париже, не состоится. Об этом сообщил президент Федерации легкой атлетики Франции Анри Жиро. Причиной отмены соревнований стала пандемия коронавируса.

В интервью изданию Le Parisien Жиро заявил, что организаторы турнира до последнего боролись за сохранение европейского первенства, однако в итоге приняли решение его отменить, чтобы не рисковать жизнью людей.

Напомним, что чемпионат Европы по легкой атлетике должен был пройти в Париже с 26 по 30 августа 2020 года.



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