Пожарные заступили на круглосуточное дежурство в Ласпи

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24.04.2020, 1:35, Новости дня

Пожарные перешли на круглосуточное дежурство в Ласпи. Заповедное урочище, памятник природы местного значения, находится в Балаклавском районе Севастополя. В регионе наступил пожароопасный сезон, и теперь здесь организован пост МЧС. Об этом сообщает служба информации "Вести. Севастополь".

По информации, полученной от пресс-службы севастопольского ведомства, в данное время в Ласпи заняты четыре сотрудника МЧС. В случае необходимости подготовлена пожарная машина.

Как рассказали спасатели, главная задача — как можно оперативнее добраться в севастопольскую зону Южного берега Крыма до места возгорания. Теперь дежурное подразделение, расположенное на территории Ласпи, сможет взять на себя эту задачу. Кроме тушения пожаров, в задачу специалистов МЧС также входит оказание помощи пострадавшим в ДТП.

Текст:

ГТРК "Севастополь"



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