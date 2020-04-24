Театр на Таганке отметил 56-летие в онлайн-режиме

24.04.2020, 1:35, Новости дня

Театр на Таганке отметил 56-летие в онлайн-режиме. 23 апреля 1964 года выпускники Щукинского училища сыграли на сцене свой первый дипломный проект.

Это была постановка Юрия Любимова по пьесе Бертольта Брехта "Добрый человек из Сезуана". С тех пор в этот день артисты "Таганки" играют этот спектакль.

Традицию решили не нарушать и в этом году. Зрители могли увидеть отрывок в онлайн-формате на официальном сайте и в соцсетях. Также был исполнен гимн театра – песня Владимира Высоцкого "Дорога".

"Театр в день рождения не должен оставаться пустым, поэтому мы, благодаря новым технологиям, умудрились вывести на сцену практически всю труппу, — заявил актриса Ирина Апексимова. — Очень жаль, что с нами не было наших старших товарищей, просто потому что у них кнопочные телефоны. Но в основном все были на сцене и увидели зрительный зал, а все остальные увидели артистов, так что с днем рождения, Театр на Таганке".