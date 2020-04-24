 

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

24.04.2020, 1:16, Новости дня

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.

По словам помощника министра Евразийской экономической комиссии, у Глазьева не было никаких разговоров с представителями регулятора и Минэкономразвития на эту тему, передает РИА «Новости».

«Если у них что-то там зудит, надо у них узнать, почему они так возбудились», – добавил Ткачук в комментарии порталу «Подъем».

Он также призвал читать все рекомендации Глазьева на его сайте.

Тем временем в Минэкономразвития РФ подтвердили получение письма от Центробанка с просьбой об оптимизации коммуникационной деятельности Глазьева, передает ТАСС.

«Письмо получено. Вопрос находится на рассмотрении», – сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее в СМИ появилась информация, что ЦБ попросил чиновников сдержать информационную активность Глазьева. Регулятор также раскритиковал недавний доклад чиновника о мерах по стабилизации экономики в условиях кризиса.



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