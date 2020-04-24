Мнение: Купить немножко фьючей и лишиться квартиры

24.04.2020, 1:09, Разное

О суровых буднях биржевых спекулянтов.

Казавшееся математически невозможным падение цен на нефть на 300% за день, опустившее цену барреля до немыслимых минус 37 долларов обернулось личной драмой для нескольких сотен частных трейдеров на Московской бирже, которые за несколько часов не просто потеряли все деньги, но оказались должны брокерам в двукратном размере.

На начало торгов понедельника, 20 апреля, 774 инвестора-физлица держали длинные позиции во фьючерсах на нефть Light Sweet – расчетных, беспоставочных контрактах, которые биржа запустила в апреле 2019 года, позволяя спекулянтам зарабатывать на котировках американского эталонного сорта. На руках у частников было 31849 фьючерсов, которые на начало торгов стоили 414 млн рублей (в номинале).

С первых же минут сессии цена контрактов с экспирацией в апреле (CL4) начала падать, следуя за котировками в США: с 17,96 доллара на открытии до 15,13 доллара на 10.06 мск. Спустя четыре часа обвал достиг 26%, еще через два – превысил 50%. К началу вечернего клиринга цена опустилась до 10,29 доллара. На этот момент фьючерсы держали 752 физлица, у них на руках было 29020 контрактов.

Торги возобновились в 19.00, и за 20 минут котировки рухнули до 8,84 доллара. К этому моменту лимит падения, отведенный МосБиржей, был исчерпан. Цена застыла, тогда как в Нью-Йорке нефть продолжала стремительно дешеветь – в 19.45 она ушла ниже 6 долларов, спустя час – ниже одного доллара, в 20.56 добралась до 1 цента, но и этот уровень не устоял. Став отрицательными, котировки посыпались еще быстрее.

На МосБирже нефть стоила по-прежнему 8,84 доллара, но избавиться от нее было невозможно. Торги встали, а держателям контрактов оставалось лишь беспомощно смотреть в монитор.

По итогам сессии в Нью-Йорке фьючерс на WTI закрылся на отметке минус 37,3 доллара за баррель. Ночью МосБиржа объявила, что не будет проводить торги фьючерсом на WTI в последний день (21 апреля), чтобы не допустить «возникновения дополнительных негативных последствий у участников торгов» и зафиксировала отрицательную котировку как цену экспирации.

Фьючерсы, которые утром стоили почти 18 долларов, превратились в долг на 37 долларов. Держатели длинных позиций по контрактам потеряли не только весь объем (около 400 млн рублей на начало торгов), но и остались должны брокерам вдвое больше.

«Когда все произошло, от моего депозита не осталось ничего. И даже хуже. Теперь у меня минус 600 тысяч рублей. При этом на эту сумму долга брокер начисляет проценты – 15,7% готовых», – рассказывает частный трейдер Павел Мальцев.

«Финам» снял мой депозит в 400 тысяч рублей и повесил на меня дополнительный долг 2,1 млн рублей, – говорит другой трейдер, потерявший все. – К сожалению, у меня нет имущества для погашения 2,1 млн рублей долга. Ситуация для меня сравнительна принудительной ипотеке. Если не будет пересмотра условий торгов, и долг сохранится, я потеряю все: имущество, семью, понимание родственников».

Около 200 пострадавших с убытками от нескольких сотен тысяч до 1,5 млн рублей готовят жалобу в ЦБ и обращение в Прокуратуру.

Проблемой для трейдеров стал «планка» – невозможность цены пойти ниже и де-факто остановка торгов. «Мы ничего не могли сделать, не могли продать – система не принимала заявки ниже 8,84, – жалуется Першин – Если бы мы имели возможность продавать контракты вечером 20 апреля, то избежали бы огромного ущерба. Но ее у нас не было».«Формально торги не останавливались, но реально выйти из позиции было нельзя, так как арбитражера не было и продать было некому», – говорит другой участник событий.

МосБиржа действовала согласно собственному регламенту: границы изменения ценового коридора задаются перед торгами и не меняются. Впрочем, даже признав ситуацию форс-мажором и отказавшись от этого правила, биржа не смогла бы обеспечить торги по котировкам ниже нуля. В отличие от американской СME, российская площадка оказалась технически неготова.

«Комитет по Срочному рынку обсуждал этот вопрос 4 часа. Решили быстро двигаться в сторону возможности торговать при отрицательных ценах», рассказывает Сергей Романчук, президент ACI Russia и бывший председатель комитета.

«Практически единогласно решили расчёты не менять, а действовать согласно спецификации, даже если окончательная цена отрицательная. Результаты экспирации последнего контракта по WTI пересмотрены не будут», – добавил Романчук.

Результатом станет уход инвесторов с МосБиржи, считает потерявший деньги трейдер: «Люди, которые поснимали депозиты в Сбере пойдут не на наш рынок, а на Запад. Купить немножко фьючей и лишиться квартиры – нет больше желания».

https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/drama-na-mosbirzhe-iz-za-otricatelnykh-cen-na-neft-treydery-proigrali-vse-i-ostalis-dolzhny-sotni-millionov-rubley-1029119946 – цинк