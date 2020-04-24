Человек может распространять коронавирус даже после выздоровления

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24.04.2020, 0:54, Разное

У некоторых людей новый коронавирус может сохраняться в организме не менее две недели после исчезновения симптомов заболевания, выяснили китайские исследователи.

В небольшом исследовании, опубликованном в JAMA, приняли участие четыре медицинских работника в возрасте от 30 до 36 лет. Они заразились COVID-19 во время работы и проходили лечение в клинике Чжуннань Уханьского университета между 1 января и 15 февраля. Пациенты принимали противовирусный препарат осельтамивир.

Выздоровевшими пациентов считали, когда у них исчезали симптомы и был отрицательный результат на COVID-19 в течение двух дней подряд. После этого участники 5 дней находились на карантине в домашних условиях, а затем, с 5 по 13 день, сдавали мазки из горла. Результаты каждого теста между 5-м и 13-м днями были положительными.

«По крайней мере, часть выздоровевших пациентов все еще могут быть вирусоносителями», – написали исследователи.

Крис Джонсон (Krys Johnson), эпидемиолог из Темпльского университета, которая не принимала участия в исследовании, объяснила, что для некоторых вирусов это характерно. Например, вирус Зика и виурс Эбола после выздоровления сохраняются в организме в течение нескольких месяцев.

По словам вирусолога из Мичиганского Технического Университета Эбенезера Тумбана (Ebenezer Tumban), не участвовавшего в исследовании, тест нацелен на поиск генетических фрагментов вируса в организме. Тамифлю значительно уменьшил количество копий вируса в организмах участников, поэтому тест его не обнаружил.

А после прекращения антивирусного лечения вирусы могли снова начать размножаться на уровне, достаточном для выявления при помощи теста, но не для возникновения симптомов. Эти люди не кашляли и не чихали, вирусная нагрузка также была низкой, следовательно, для распространения вируса необходим более тесный контакт.

На момент публикации статьи ни у одного из членов семей участников исследования не было положительного результата теста на коронавирус. Авторы отметили, что пациенты, будучи медработниками, принимали необходимые меры предосторожности, чтобы избежать распространения заболевания дома.

На сегодня пока неизвестно, как долго сохраняется иммунитет против коронавирусов, а также какова вероятность мутаций COVID-19.



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