Коронавирус: последние новости на сегодня, 24 апреля 2020 года

24.04.2020, 0:51, Разное

Коронавирус в мире

Заболели – 2 613 520;

Умерли – 186 705;

Выздоровели – 727 648.

В Европе начинают постепенно ослаблять введенные из-за коронавируса ограничения. В Испании с конца этой недели разрешат выходить на прогулку детям младше 14 лет.

Карантин ослабляют и в Германии. Тем не менее власти ФРГ намерены ввести обязательное ношение масок на улице. По мнению канцлера Ангелы Меркель, человечеству еще долго придется жить с коронавирусом.

Коронавирус в России

Заболели – 62 773;

Умерли – 555;

Выздоровели – 4 891.

В России последние пару дней фиксируется снижение числа зараженных коронавирусом. За последние сутки выявлено 4774 новых случая, из них почти половина приходятся на Москву.

Как сообщает “Дождь” со ссылкой на источники в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, карантин в России не продлится дольше июня. Отменять ограничительные меры начнут после окончания майских праздников, отмечает телеканал.

В Роспотребнадзоре подготовили план открытия кафе и ресторанов. Он состоит из четырех этапов. На первом планируется разрешить работать заведениям меньше 50 квадратных метров, где не более пяти столиков на 1-2 человека. В дальнейшем предлагается открывать более крупные заведения. На последнем, четвертом этапе, планируется возобновить работу всех кафе и ресторанов, но при условии улучшения эпидемиологической ситуации.

Рестораторы от плана Роспотребнадзора остались не в восторге. По их мнению, львиная доля заведений сможет открыться лишь на четвертом этапе.

Коронавирус в Москве

Заболели – 33 940;

Умерли – 288;

Выздоровели – 2 448.

Ужесточать ограничительные меры из-за коронавируса в Москве пока не требуется, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу “Россия-24”. По его словам, большинство горожан ведут себя ответственно и поддерживают власти.

“Во многих других крупных городах ситуация несколько отличается: сначала там вводят очень мягкие, очень демократичные меры, а потом вынуждены вводить войска на улицы. Вот мы не хотим этого сценария, поэтому у нас оптимальный режим самоизоляции установлен в Москве”, – отметил градоначальник.

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква33 9402882 448Россия62 7735554 891США826 42242 12364 233Весь мир2 613 520186 705727 648

Коронавирус | В Москве | В России | В мире

Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики