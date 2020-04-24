Le Monde – Китай побеждает вирус, но проигрывает в «дипломатии масок»

24.04.2020, 0:31, Новости дня

Несмотря на китайскую гуманитарную помощь, которую получили во многих странах мира, Пекину не удалось создать желаемый образ «доброжелательной сверхдержавы», считает Le Monde. По мнению издания, Китайская коммунистическая партия перестаралась с пропагандой своей идеологии, главным защитником которой является президент страны Си Цзиньпин.



Reuters

«Дипломатия масок» не помогла изменить имидж Китая и заставить остальные страны забыть его ответственность в распространении эпидемии коронавируса, пишет Le Monde. После нескольких недель отрицания и информационных манипуляций Пекин в конце февраля перешёл в наступление с целью показать себя «доброжелательной сверхдержавой»: сразив вирус дома, он пришёл на помощь всему миру и вместе с масками контрабандой развёз ценности своей правительственной системы. Тем не менее план китайской пропаганды, по крайней мере на Западе, провалился из-за мировоззрения президента Си Цзиньпина и его способа управления страной.

Как считает обозреватель французской газеты, Китай рассчитывал на свою уникальную способность поставлять определённые средства для борьбы с коронавирусом для создания образа «доброго великана». К тому же потерянный и некомпетентный Дональд Трамп, который во время испытания COVID-19 снова отказался от международного лидерства, предоставил китайскому правительству свободу для манёвра. Однако Коммунистическая партия Китая — эксперт в агитации на местном уровне — перестаралась: на четвёртый месяц пандемии в отношении Пекина чаще всего в мировой прессе употребляются слова «недоверие», «сомнение» и «подозрительность».

В статье отмечается, что «дипломатия масок», вполне естественно, не везде прошла успешно, но к не всегда качественным материалам добавились вызывающий способ проучить Запад и снисходительные слова о состоянии западных демократий, а также неразгаданная первопричина трагедии в Ухани, полуправда и не внушающие доверия цифры жертв эпидемии. В то же время китайский режим на фоне национализма изгнал часть американских журналистов из столицы и посадил в тюрьму китайцев, критикующих политику партии в решении кризиса.

Таким образом, результат кампании по раздаче масок не слишком впечатляет: ЕС собирается тщательнее контролировать китайские инвестиции в Европу и вывести из Китая некоторые европейские фармакологические заводы. В Вашингтоне всё сильнее звучат голоса сторонников отделения американской экономики от китайской, а Африка ждёт, аннулирует ли Пекин её долги. Возможно, самое главное: официальная риторика Китая значительно растеряла свой кредит доверия.

Несмотря на компетентных дипломатов, оперативность в производстве масок, тестов и респираторов для щедрой помощи Нью-Йорку или африканским странам, а также мужественную борьбу с коронавирусом у себя дома, Китай терпит поражение в своих амбициях. В статье Le Monde выдвигается гипотеза о том, что в этом виновата фигура президента Си Цзиньпина, который заменил собой Коммунистическую партию Китая и стал единственным двигателем политической власти, заняв центральное место в китайском обществе. Его образу мысли противоречит сама идея о том, что правительство, администрация или специальное агентство функционируют в относительной независимости от партии. Как объясняет в своей книге «Си Цзиньпин: ответный удар» Ричард МакГрегор, один из лучших специалистов по компартии Китая, политика в этой системе должна преобладать над экспертизой (в том числе медицинской, как это было в Ухани), военные — над профессионалами, а политический курс — над реальностью.

Дипломатия также не избежала этого контроля: в международных кругах упоминание об авторитарной форме правления должно располагать такой же, если не большей, легитимностью, как либерально-демократическая система. Такое противопоставление Западу является частью китайской программы. По мнению исследователя-китаиста Алис Экман, Си Цзиньпин подвергнул Китай лечению путём возвращения к идеалогии. Проанализировав официальные послания президента, Экман предполагает, что радикализация его речей служит не только для подтверждения своей власти в сложный экономический период — она демонстрирует, что Си Цзиньпин является убеждённым марксистом. Если европейцам кажутся непрактичными и иногда контрпродуктивными принятые Китаем меры для решения кризиса COVID-19, это в том числе из-за того, что Си Цзиньпин является идеологом, подчёркивает французская газета.