 

“Все более-менее обеспечены”. Замглавы ОП заверил, что ситуация с обеспечением больниц в Украине улучшилась

24.04.2020, 0:20, Новости дня

Ситуация с обеспечением больниц оборудованием и средствами индивидуальной защиты улучшилась за последний месяц. Такое мнение в эфире hromadske высказал заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

“Слава богу, такой ситуации, как была месяц назад, уже нет. Все более или менее обеспечены. Сегодня новая поставка – будет обеспеченность на несколько недель вперед. Что касается аппаратов искусственной вентиляции легких, то большой потребности в них сейчас нет. Насколько я помню (боюсь ошибиться в цифрах), сейчас задействовано около 10–20% аппаратов ИВЛ от тех, которые работают и стоят в больницах”, – отметил он.

Комментируя заявления медиков из различных регионов Украины о недостатке средств индивидуальной защиты, Тимошенко отметил: “Мы и Министерство здравоохранения в первую очередь обеспечиваем опорные больницы по борьбе с коронавирусом. Мне кажется, это логично”.

По состоянию на 23 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 7170 человек, из них 504 уже вылечились, 187 умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 2,65 млн человек, более 185,4 тыс. из них скончались, а 722,3 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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