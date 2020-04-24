14% жителей штата Нью-Йорк, вероятно, заражены коронавирусом – губернатор

24.04.2020, 0:20, Новости дня

Примерно 14% жителей штата Нью-Йорк, или около 2,7 млн человек, могут быть инфицированы коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом на пресс-конференции 23 апреля заявил губернатор штата Эндрю Куомо, сообщает CNBC.

Тесты на антитела к коронавирусу, которые сдали примерно 3000 человек в 19 округах, оказались положительными у 13,9%. Тестировали тех, кто не придерживается режима самоизоляции, а выходит из дома, например, за покупками, подчеркнул Куомо.

Если спроецировать предварительные данные первой фазы исследования на антитела на весь штат, то процент заражения окажется примерно тем же, считает Куомо. Смертность, по прогнозам специалистов, составит 0,5%.

Губернатор уточнил, что в городе Нью-Йорке заражено около 21% жителей.

До сих пор прогнозы делали на основании уровня госпитализации: отслеживались те, кто заболел достаточно тяжело, чтобы обратиться за медицинской помощью. Массовое тестирование, к которому прибегли в штате, выявляет также людей, переболевших без симптомов, или с легким недомоганием.

В штате Нью-Йорк к 23 апреля подтверждено 145,8 тыс. случаев COVID-19, 15 тыс. человек скончались.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.