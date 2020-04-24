В соцсетях и СМИ сообщили, что духовник Путина заболел COVID-19, священник опроверг заражение

24.04.2020, 0:20, Новости дня

У митрополита Псковского и Порховского, священноархимандрита Тихона (Шевкунова), который имеет репутацию духовника президента России Владимира Путина, обнаружили коронавирус, об этом вечером 23 апреля написал в Facebook религиовед, бывший редактор “Журнала Московской патриархии” Сергей Чапнин.

Затем он удалил пост.

В интервью “МБХ Медиа” Чапнин сказал, что состояние 61-летнего митрополита – средней тяжести.

“К нему уже приезжали врачи. Понятно, что, когда идет обострение, то это уже не первый день болезни. Я так понимаю, что в Пскове проблемы с обслуживанием, поэтому приезжали врачи не местные”, – заявил религиовед.

Сам Тихон опроверг эту информацию. Он сказал “МБХ Медиа”, что с его здоровьем все в порядке. “Зачем же людей обманывать?” – возмутился Шевкунов.

Его стали называть духовником Путина после документального фильма телеканала “Дождь”, который вышел в ноябре 2017 года. По данным телеканала, у иерарха сложились дружеские отношения с представителями российской бизнес-элиты и руководством ФСБ. При этом он якобы конфликтует с патриархом РПЦ Кириллом.

В 2018 году СМИ писали, что митрополит Тихон будет претендовать на пост патриарха.

По данным на 23 апреля, в России от COVID-19 умерло 555 человек, инфицировано – 62 773.