Facebook заключила крупнейшую со времен WhatsApp сделку ради экспансии на восток

24.04.2020, 0:18, Новости дня

Facebook инвестирует 5,7 млрд. долларов в популярный индийский сервис мобильного интернета Jio Platforms. Компания Цукерберга получит 10% акций, став крупнейшим миноритарным акционером. Это самые крупные инвестиции Facebook с момента покупки WhatsApp в 2014 году.

К слову, сделка объединит платформу электронной коммерции JioMart и WhatsApp, чтобы дать людям возможность связаться с бизнесом. Jio Platforms — часть конгломерата Reliance Industries, принадлежащего индийскому миллиардеру Мукешу Амбани. Он находился на втором месте в списке богатейших людей Азии, уступая лишь основателю Alibaba Джеку Ма. Однако на фоне новостей об инвестициях акции Reliance Industries подскочили на 10%, что помогло индийскому магнату восстановить титул самого богатого человека Азии.

Партнерство с Jio Platforms позволит генеральному директору Facebook Марку Цукербергу активизировать свою экспансию в стране, которая быстро внедряет онлайн-платежи и электронную коммерцию по мере того, как все больше людей пользуются смартфонами. Около четырех лет назад Jio Infocomm ворвался на индийский рынок беспроводной связи, быстро заняв доминирующее положение, предлагая бесплатные планы и сокращая число конкурентов. Работа с Facebook стала бы толчком к амбициям Амбани, который хотел трансформировать свой конгломерат в главную площадку электронной коммерции в Индии — конкурента Google Pay и Paytm.

Холдинг Reliance с помощью сделки сократит свою долговую нагрузку, которая достигает $40 млрд. Компания должна погасить задолженность до марта 2021 года, сообщает Reuters.

В любом случае, это необычная сделка для Facebook. Она подчеркивает потенциал, который Цукерберг видит в Индии, которая, в отличие от Китая, является открытым рынком. У Facebook есть союзники в стране, однако компания может столкнулся с сопротивлением регуляторов в связи с фейк-новостями и нарушениями конфиденциальности.

Цукерберг давно поставил перед собой цель внедрить в Индии цифровую валюту, а также инструменты, позволяющие пользователям осуществлять платежи, а также покупать и продавать товары через службы обмена сообщениями социальной сети. Количество пользователей WhatsApp в Индии достигает свыше 340 млн человек. По словам Цукерберга, в Индии развиваются около 60 млн предприятий малого бизнеса, которым пригодятся цифровых инструменты компании.

Имея полмиллиарда пользователей Интернета, Индия является привлекательным рынком для крупнейших технологических компаний мира, включая Amazon.com, Apple, Microsoft и Google. В то время как Индия будет испытательным полигоном для платежных сервисов WhatsApp — в настоящее время это пилотный проект — Цукерберг также отдельно рассматривает этот рынок для внедрения своего криптовалютного проекта Libra, который в США запустить не дают. Цукерберг заявил, что платежи и коммерция являются приоритетом, представляя собой главную деловую возможность для продвижения компании вперед.

"Сотрудничество с Facebook даст Jio значительное преимущество на товарном и технологическом фронтах, чтобы удержать конкурентов на расстоянии вытянутой руки и захватить большую долю потребителей в таких сферах, как телекоммуникации, платежи, розничная торговля", — пишет в своем исследовании Химаншу Шах, аналитик Dolat Capital Market Pvt.

Индийская компания потратила почти 50 миллиардов долларов США — в основном кредиты — на создание оператора мобильной связи Jio Infocomm, что привело к чистому долгу в размере более 20 миллиардов долларов США по состоянию на март 2019 года. В августе Амбани сообщил акционерам, что планирует продать долю в нефтехимическом подразделении Reliance Industries компании Saudi Arabian Oil Co. в рамках плана по сокращению чистого долга до нуля к марту 2021 года.

Поскольку переговоры с Aramco затянулись на месяцы, мировой кризис в области здравоохранения и падение цен на нефть также вызвали сомнения в том, что эта сделка будет подписана. В результате, акции мумбайского конгломерата упали на 45% по сравнению с рекордным показателем 19 декабря, а затем восстановились после минимума от 23 марта.

Создав оператора беспроводной связи, Амбани заявил, что планирует привлечь "ведущих глобальных партнеров" до проведения первичных публичных размещений акций, так как готовится к открытию бизнеса электронной коммерции под названием JioMart, который будет конкурировать с Amazon и Walmart Inc. в стране.

В заявлении Амбани сказал, что функция электронных платежей в WhatsApp, позволит маленьким интернет-магазинам проводить денежные транзакции для жителей своих районов. Это позволит заказывать повседневные товары и быстро получать их в местных точках продаж. В то же время, платформы Jio Platforms, Reliance Retail Ltd. и WhatsApp также объединили свои усилия, чтобы ускорить работу розничного подразделения по электронной коммерции на платформе JioMart, говорится в заявлении компании Reliance Industries.

Но создаваемые совместные предприятия в сфере электронной коммерции, вероятно, придется 50% прибыли Reliance Industries Ltd. в перспективе нескольких лет, по сравнению с немногим более 32% сейчас, говорил Амбани акционерам в августе.

Теперь, когда о сделке было официально объявлено, компании начнут работать с индийскими регуляторами, чтобы получить одобрение, сказал Ансуман Такур (Anshuman Thakur), глава по стратегии Jio Platforms.

В прошлом индийские регуляторы не всегда приветствовали Facebook. Американский IT-гигант столкнулся с противодействием при попытке запустить функцию платежей внутри WhatsApp в 2019 году, а также в области регулирования зашифрованного контента в приложении. Facebook попытался — и не смог — запустить в Индии в 2015 году услугу под названием Free Basics, которая сделала бы некоторые интернет-сервисы, включая социальную сеть, бесплатными для использования на мобильных устройствах. По словам критиков, приложение нарушило концепцию сетевого нейтралитета, отдавая предпочтение одним сервисам перед другими.