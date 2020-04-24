У страха глаза велики: некоторые чешские политики вспомнили об “агентах КГБ”

24.04.2020, 0:18, Новости дня

"Мне предоставлена краткосрочная полицейская защита. Точный срок не установлен". Слова Зденека Гржиба — мэра Праги, который, как утверждают чешские СМИ, решил подстраховаться от "угроз безопасности". Наравне с еще несколькими местными политиками.

В списке, в частности, староста столичного района "Прага-6". Плюс еще один муниципальный руководитель — Павел Новотный. Ну, а что их всех объединяет ни для кого не секрет — прямая причастность к недавнему демонтажу памятника Маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Кроме того, в случае конкретно с Новотным, откровенно провокационные призывы установить в столице Чехии памятную доску власовцам.

Собственно, на это теперь и напирает пресса. Хотя акценты в чешских публикациях расставлены весьма специфически. Дескать, раз уж Москва законодательно дала добро на привлечение к уголовной ответственности тех, кто уничтожает или повреждает мемориалы российских и советских героев, то чешским чиновникам действительно необходима серьезная охрана.

Зденек Гржиб, мэр Праги: "Мне предоставлена краткосрочная полицейская защита. Срок не установлен".

"Чешских политиков Ондржея Коларжа, Зденека Гржиба и Павела Новотного обеспечили охраной".

"Муниципальные чиновники нарушили новый российский закон о повреждении военных мемориалов и нуждаются в охране".

Конспирология у чехов зашкаливает уже и вовсе до абсурда. "Зафиксирована переброска группы офицеров спецслужб из РФ в Европу". Это из чешского еженедельника "Respect".

Мэр Праги и политик Павел Новотный теперь без охраны ни шагу, но больше всех "руки Москвы" опасается Ондржей Коларж. Якобы за старостой района "Прага-6" из РФ прислали спецагента. Даже его коллега, депутат района "Прага-5", говорит, что все это — абсурд.

"После демонтажа памятника Коневу мэр Праги играет в другую политическую игру, в которой ему понадобилась защита полиции от воображаемых российских агентов. После провокации с Коневым — вот эта новая игра. Только игра — не более того!", — говорит депутат района "Прага-5" Мирослав Кржизек.

О том, чтобы привлечь к уголовной ответственности "одиозных" чиновников, которые снесли памятник маршалу Коневу, говорил Сергей Шойгу. Глава РВИО Владимир Мединский передал список в Следственный комитет. В нем есть староста района "Прага-6". За это Коларж и зацепился.

"Это клинический случай, речь идет о диссидентах 70-80-х годов и их детях — собственно, к числу этих детей и принадлежит староста Коларж. Теперь не удосужились ничего нового придумать, как руку КГБ", — говорит старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачёв.

Закон об уголовной ответственности за уничтожение или повреждение памятников защитникам Отечества как в России, так и за рубежом подписан президентом. До пяти лет тюрьмы и штраф до пяти миллионов рублей. Но это не значит, что за Коларжем или мэром Праги завтра придут.

"Они настолько себя приучили к мысли, что всюду коварные русские, с медведем и ядерной боеголовкой, что они не понимают даже, насколько эта ситуация выглядит абсурдом! Понятно, что никто себя иллюзиями не тешит, что это малоприятный человек захочет приехать в наш с вами пандемониум и отбыть в мордовские лагеря на пять лет. Здесь важна скорее имиджевая составляющая, чтобы вся эта публика понимала, что есть и на них тоже управа внутри нашей страны", — объясняет историк, член Центрального совета Российского военно-исторического общества Армен Гаспарян.

Учитывая огласку в Чехии, мера-то, похоже, работает. Хотя сейчас коронавирус, границы закрыты, какие могут быть спецоперации? Но у страха перед российскими "агентами" глаза, судя по всему, настолько велики, что мэр Зденек Грж-иб и компания об этом даже не задумались.

"Если они опасаются чего-то, то это симптом того, что они поступили опрометчиво. Может быть, они выполняли какой-то заказ, который поступил из-за рубежа. Мы видим попытку переписать историю, и как только Российская Федерация отозвалась более жестко, чем до этого, конечно, это тут никто не ожидал", — говорит журналист Владимир Франта.

У тверских депутатов есть идея написать в Прагу письмо, чтобы памятник Коневу передали их городу. Тверь — это бывший Калинин, откуда советский маршал выбил фашистов, а потом начал освободительный поход Красной армии на Запад. Как бы не пытались этот факт переиначить пражские политики, которых сейчас, похоже, бросает в дрожь от каждого стука в дверь. Может, хоть письма не испугаются.