В Москве умерли еще 37 человек с коронавирусом

24.04.2020, 0:18, Новости дня

Число скончавшихся от коронавируса в Москве увеличилось до 325. Как сообщили в оперативном штабе, за сутки умерли еще 37 пациентов, у которых был подтверждён диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

В целом по стране число летальных случаев приблизилось к шестистам. А случаев заражения коронавирусом в РФ — более 62,5 тысячи. За весь период эпидемии вылечились почти пять тысяч пациентов.

Ситуация с распространением коронавируса в Москве пока не улучшается. Но принимаемые меры позволяют ее сглаживать. Введенный режим самоизоляции оптимален, и если его и будут ужесточать, то только точечно. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире нашего телеканала, отвечая на вопросы жителей города.