В открытый доступ попали исходные коды CS:GO и Team Fortress 2

23.04.2020, 23:53, Разное

На ресурсах портала 4chan появились исходные коды компьютерных игр CS:GO и Team Fortress 2. В открытом доступе оказались предыдущие версии игр Operation Hydra и Jungle Inferno (обновление).

По словам журналистов, источником утечки оказался YouTube-блогер Valve News Network. Именно он первым заявил, что разработчики компании трудятся над созданием VR-игры из серии Half-Life. В открытом коде ранее программисты уже находили следы отмененных эпизодов Half-Life 2.

Теперь геймеры утверждают, что благодаря утечке кодов модераторы смогут получить полный доступ к играм и опубликовать в Сети очередную порцию cheat-программ.

Отметим, что сотрудники Valve еще не комментировали утечку, как и блогер Valve News Network.