 

«Агора» и «Роскомсвобода» призвали глав регионов гарантировать уничтожение личных данных россиян

23.04.2020, 23:50, Разное

…собираемых из-за эпидемии COVID-19.

Международная правозащитная организация «Агора» и общественная организация по защите цифровых прав «Роскомсвобода» предложили главам регионов гарантировать уничтожение персональных данных граждан, собираемых в рамках ограничительных мер по коронавирусу.

В своем обращении организации подчеркивают, что «беспрецедентный кризис, с которым столкнулась планета, оправдывает определенное вмешательство в права и свободы граждан». При этом любые ограничения должны носить временный характер и соответствовать требованиям законности и эффективности.

«Агора» и «Роскомсвобода» призывают, в частности, закрепить в федеральном и региональном законодательстве гарантии по уничтожению всех персональных данных россиян: для тех, кто помещен в карантин, — по истечении его срока, а для всех жителей субъекта — после отмены режима повышенной готовности. Специалисты указывают, что по закону собранные персональные данные должны быть уничтожены в течение месяца со дня достижения цели их обработки.

Глава «Агоры» Павел Чиков объясняет, что к числу собираемых властями персональных данных относятся фотографии, видео, геолокация, адреса проживания, регистрационные данные автомобилей, медицинские диагнозы и так далее. Правозащитникам известны случаи, когда врачи «скорой» фотографировали больных с признаками COVID-19 для передачи снимков в базу системы распознавания лиц. Также в аэропортах фотографируют всех прибывающих из-за границы.

«МЧС рассылает смски жителям, вышедшим из дома. Об этом невозможно знать иначе как имея доступ к геолокации мобильных телефонов», — уточняет Чиков. Он также обращает внимание, что утечка данных из полиции и больниц нередко приводит к травле людей с диагнозом коронавирус.

Накануне мэр Москвы и глава рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом Сергей Собянин предложил распространить режим цифровых пропусков на всю страну. После этого Минкомсвязи анонсировало появление такой системы к концу месяца в 21 регионе.

Источник: Новая газета



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