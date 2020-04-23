Сонливость у пожилых людей может быть симптомом болезни

23.04.2020, 23:39, Разное

Дневная сонливость в пожилом возрасте связана с повышенным риском развития диабета 2-го типа, рака и гипертонии, согласно новому американскому исследованию. Его результаты будут представлены на 72-й ежегодной встрече Американской академии неврологии, которая пройдет 25 апреля–1 мая 2020 года в Торонто.

Для своего исследования ученые из Стэнфордского университета провели телефонные интервью с 10930 людьми, 34% из них были старше 65 лет. Интервью проводились два раза, с интервалом в три года. В первом интервью 23% участников старше 65 лет сообщили о чрезмерной сонливости, во втором – 24%, причем для 41% из них сонливость была хронической проблемой.

Исследование показало, что у людей, которые сообщили о дневной сонливости в первом телефонном интервью, риск развития диабета или гипертонии через три года был в 2,3 раза выше, а онкозаболеваний – в 2 раза выше, чем у участников без этой проблемы.

«Внимание к проблеме сонливости у пожилых людей поможет врачам прогнозировать и предотвращать будущие заболевания. Пожилые люди и члены их семей, возможно, захотят присмотреться к привычкам сна, чтобы понять потенциальный риск развития более серьезного заболевания», – отметил автор исследования Морис Охайон (Maurice M. Ohayon), член Американской академии неврологии.

У людей, которые говорили о дневной сонливости во время обоих интервью, вероятность развития сердечных заболеваний оказалась выше в 2,5 раза. А те, кто сообщил о сонливости только во втором интервью, на 50% чаще имели заболевания опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани (артрит, тендинит и волчанка) по сравнению с участниками без гиперсомнии.

Гипесомнией ученые называют чрезмерную дневную сонливость после семи или более часов ночного сна. Исследование имеет ограничения, поскольку было основано на личных воспоминаниях участников, а не на мониторинге продолжительности и качества ночного сна и дневной сонливости в специализированной клинике.