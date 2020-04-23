 

Россияне перестали покупать алкоголь на фоне пандемии

23.04.2020, 23:35, Разное

Специалисты исследовательского холдинга “Ромир” опубликовали результаты исследования потребительского рынка в условиях пандемии коронавируса. Согласно материалу, в 90% категорий продуктов наблюдается снижение спроса.

В частности, 38% респондентов снизили траты на алкогольные напитки, а 32% опрошенных перестали покупать косметику и парфюмерию. Еще 21% россиян сократили расходы на одежду. При этом люди стали платить больше за коммунальные услуги, домашний интернет, мобильную связь, лекарства и продукты питания, уточняет URA.ru.



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