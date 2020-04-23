В Москве за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом

23.04.2020, 23:30, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 37 человек с положительным результатом теста на коронавирус и сопутствующими заболеваниями, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 37 пациентов, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение штаба ТАСС.

Уточняется, что большинство умерших имели сопутствующие заболевания. У одной пациентки был синдром Дауна. Возраст умерших с положительным результатом теста на коронавирус от 37 до 86 лет.

Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в Москве достигло 325 человек.

Напомним, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,5 млн человек. В РФ за прошедшие сутки подтвердили 4774 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 62 773 случая коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.