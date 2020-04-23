 

В Москве за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом

23.04.2020, 23:30, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 37 человек с положительным результатом теста на коронавирус и сопутствующими заболеваниями, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 37 пациентов, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение штаба ТАСС.

Уточняется, что большинство умерших имели сопутствующие заболевания. У одной пациентки был синдром Дауна. Возраст умерших с положительным результатом теста на коронавирус от 37 до 86 лет.

Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в Москве достигло 325 человек.

Напомним, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,5 млн человек. В РФ за прошедшие сутки подтвердили 4774 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 62 773 случая коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / Путин предложил запретить двойное гражданство муниципальных служащих

19.02 / АТОР попросит власти о компенсации потерь турбизнеса из-за коронавируса

11.02 / Китай потребовал от США прекратить киберхищения и слежку

27.02 / НАСА анонсировало старт первого корабля с экипажем МКС на ракете «Союз-2»

03.04 / Минобороны рассекретило документы об освобождении Братиславы

23.04 / Сотрудники ФСБ задержали бывшего депутата Госдумы от ЛДПР по подозрению в мошенничестве на 1,4 млн евро

10.02 / Kia представит новый электромобиль в 2021 году

06.03 / ЕС потребовал от Турции выполнять соглашение по миграции

12.02 / Московская биржа открылась ростом

19.03 / Инфицированный коронавирусом житель Донецкой области недавно вернулся из Египта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска