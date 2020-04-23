 

Старший брат Элизабет Уоррен скончался от коронавируса

23.04.2020, 23:20, Новости дня

Старший брат сенатора Элизабет Уоррен, 86-летний Дональд Рид Херринг, скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.

«Мой старший брат Дон Рид скончался от коронавируса во вторник вечером, – написала Уоррен в «Твиттере» в четверг утром. – Он поступил на службу в ВВС в 19 лет и провел всю карьеру в вооруженных силах, в том числе пять с половиной лет в условиях боевых действий во Вьетнаме».

«Он был очаровательным, веселым человеком и прирожденным лидером», – добавила Уоррен.

В интервью газете Boston Globe, которая первой сообщила о смерти Херринга, она выразила благодарность медикам, которые оказывали помощь ее брату.

По данным газеты, Херринг скончался спустя три недели после того, как у него был диагностирован коронавирус.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / “Пневмония уйдет, а хлебушек-то нужен”. Лукашенко объяснил, почему в Беларуси нет жесткого карантина

09.04 / В Москве сократили срок признания безработным

16.02 / Характеристики и рендеры смартфонов OnePlus 8 показали в Сети

09.02 / Озвучена причина случившегося с самолетом “ЮТэйр”

20.03 / Шойгу опроверг перенос весеннего призыва

14.04 / Работавший с Большим адронным коллайдером физик умер из-за коронавируса в Москве

14.02 / Euronews – Болгария избавится от нелегального итальянского мусора

21.02 / США отчаянно понадобились иммигранты

23.02 / Трамп оценил усилия Си Цзиньпина по борьбе с коронавирусом

27.03 / США вышли на первое место по числу выявленных случаев заражения коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска