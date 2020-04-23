Старший брат Элизабет Уоррен скончался от коронавируса
23.04.2020, 23:20, Новости дня
Старший брат сенатора Элизабет Уоррен, 86-летний Дональд Рид Херринг, скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.
«Мой старший брат Дон Рид скончался от коронавируса во вторник вечером, – написала Уоррен в «Твиттере» в четверг утром. – Он поступил на службу в ВВС в 19 лет и провел всю карьеру в вооруженных силах, в том числе пять с половиной лет в условиях боевых действий во Вьетнаме».
«Он был очаровательным, веселым человеком и прирожденным лидером», – добавила Уоррен.
В интервью газете Boston Globe, которая первой сообщила о смерти Херринга, она выразила благодарность медикам, которые оказывали помощь ее брату.
По данным газеты, Херринг скончался спустя три недели после того, как у него был диагностирован коронавирус.
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Русская служба «Голоса Америки»
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