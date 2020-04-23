Глава ООН: пандемия превращается в кризис в сфере прав человека

23.04.2020, 23:20, Новости дня

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявляет, что пандемия коронавируса «стремительно превращается в кризис в области прав человека».

В опубликованном в четверг заявлении генеральный секретарь ООН призвал государства гарантировать доступность здравоохранения, продовольствия, воды и жилья для всех граждан, а также выделить экономическую помощь наиболее пострадавшим группам населения.

«Мы видим, что сам вирус не проводит дискриминации, но его последствия носят дискриминационный характер, обнажая глубинные проблемы в плане оказания социальных услуг и структурное неравенство, затрудняющее доступ к ним. Мы должны гарантировать, что эти проблемы будут должным образом учитываться», – подчеркнул он.

«И давайте не забывать: угрозу представляет вирус, а не люди», – добавил Гутерриш.

Тем временем органы здравоохранения предостерегают, что, хотя некоторые страны начинают смягчать карантинные меры, борьба с вирусом еще далека от завершения.

«Можете не сомневаться: нам предстоит еще долгий путь. Этот вирус останется с нами надолго, – отметил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. – Большинство стран еще находятся на ранней стадии эпидемии. А в ряде стран, пострадавших в начале пандемии, отмечается новая волна заражений».

Американские эксперты призывают жителей делать прививки от сезонного гриппа, чтобы предотвратить перегрузку системы здравоохранения.