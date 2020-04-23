Новый iPhone SE оказался медленнее iPhone 11, но быстрее iPhone XS Max

23.04.2020, 23:09, Разное

Как известно, совсем недавно был представлен смартфон iPhone SE (2020). Специалисты решили сравнить модель с ранее вышедшими, сделав вывод, что разработчики специально занижают скорость процессора в новинке.

Напомним, что аппаратной основой девайса является A13 Bionic, использующийся разработчиками и в флагманском iPhone 11 Pro. Результаты синтетического теста iPhone SE – более 490 тысяч баллов, а это немного ниже показателя iPhone 11 Pro, выход которого состоялся еще в прошлом году (чуть менее 525 тысяч баллов).

Впрочем, устройству удалось превысить показатели iPhone XS Max, оцененные в 444 тысячи баллов. Тем не менее, удивляться не стоит: во-первых, дебют аппарата на рынке состоялся почти 2 года назад, во-вторых, в качестве процессора здесь задействована более медленная платформа – A12 Bionic.