“Энергоатом” сначала опубликовал, а затем удалил пресс-релиз о ситуации с энергоблоками АЭС – СМИ

23.04.2020, 23:03, Новости дня

Национальная атомная энергогенерирующая компания “Энергоатом” сначала опубликовала на своем сайте новость о причинах вывода из эксплуатации более 20% мощностей АЭС, а потом удалила ее, написало издание “Главком” и опубликовало скриншот.

Журналисты отмечают, что на 19 апреля восемь из 11 работающих энергоблоков находились в эксплуатации на пониженной мощности, поэтому было принято решение вывести в “холодный резерв” энергоблок №2 Запорожской АЭС, а после завершения планового ремонта энергоблока №3 Запорожской АЭС и агрегата ТГ-3 энергоблока №2 Ровенской АЭС вывести в холодный резерв энергоблок №3 Ровенской АЭС.

“Просим СМИ и различные политсилы, в частности, накануне годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС не спекулировать на теме ядерной энергетики и обращаться за информацией непосредственно в компетентные первоисточники”, – цитирует “Главком” сообщение, которое позже было удалено.

Авторы издания предположили, что это может быть связано с попыткой дискредитации и.о. министра энергетики Ольги Буславец. Они отметили, что политолог Николай Давидюк сегодня заявлял о якобы личной команде Буславец на отключение. Он говорил, что это приведет к повышению тарифа на электроэнергию, о таком заявлении Давидюка пишет “Цензор.НЕТ”.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире телеканала “Наш” заявил сегодня, что отключение энергоблоков – это плановая и адекватная реакция на снижение объемов потребления электроэнергии в условиях карантина.