 

Заявление “Слуги народа” об отказе от госфинансирования поступило в НАПК

23.04.2020, 23:03, Новости дня

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) 23 апреля получило от партии “Слуга народа” заявление о частичном отказе от финансирования уставной деятельности. Об этом говорится на сайте агентства.

“Партия хочет отказаться от государственного финансирования на третий и четвертый квартал 2020 года, чтобы направить эти средства на нужды украинских медиков и средства их защиты от пандемии COVID-19. Таким образом, общая сумма средств, от которых отказывается партия, – почти 70,3 млн грн”, – сообщили в НАПК.

Государственное финансирование предоставляется партиям, которые получили более 5% голосов граждан по результатам выборов 2019 года. “Слуга народа”, “Оппозиционная платформа – За жизнь”, “Батьківщина”, “Европейская солидарность” и “Голос” в течение года в общей сложности должны были получить из государственного бюджета 283,5 млн грн. Больше всего выделялось “Слуге народа”, победившей на выборах, – почти 141 млн грн.

26 марта глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко заявил, что его политическая сила направит в стабилизационный фонд по борьбе с коронавирусом деньги, предусмотренные на 2020 год в качестве госфинансирования партии.

До 21 апреля партиям можно было отказаться от финансирования только на все пять лет каденции Верховной Рады. С этого дня вступил в силу закон, который гласит, что партия может отказаться от денег за отдельно взятый квартал, объяснили в НАПК.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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