Антирекорд заболеваемости COVID-19 в Украине, НБУ понизил учетную ставку. Главное за день

23.04.2020, 23:03, Новости дня

Данные Минздрава

В Украине за сутки коронавирус обнаружили у 578 человек, это новый антирекорд. Скончалось 13 украинцев. Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов связал рост заболеваемости с отходом многих граждан от соблюдения карантинных мер на Вербное воскресенье и Пасху.

СБУ хочет продлить санкции

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов предложил Совету национальной безопасности и обороны продлить санкции против ряда российских веб-ресурсов и программных продуктов – “Яндекс”, Mail.Ru, “Доктор Веб”, “Касперский”, “1С” и “Парус”.

Новый губернатор

Главой Закарпатской облгосадминистрации президент Владимир Зеленский назначил Алексея Петрова, который перед этим работал в должности начальника управления СБУ в Кировоградской области.

Смягчение монетарной политики

Национальный банк Украины снизил учетную ставку на два процентных пункта – до 8%. “Смягчение монетарной политики имеет целью дальнейшую поддержку экономики в условиях пандемии и карантинных мероприятий”, – сообщил глава НБУ Яков Смолий.

Пока без Green Card

Президент США Дональд Трамп подписал указ о 60-дневном запрете на выдачу разрешений на постоянное проживание в США для некоторых категорий иностранцев.