 

В ВОЗ отметили осторожный оптимизм по коронавирусу в Москве

23.04.2020, 23:01, Новости дня

В Москве за последние три дня наблюдается осторожная оптимистичная ситуация по коронавирусу. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

По словам эксперта, ситуация несколько стабилизируется, но нужно еще подождать, сообщает телеканал "Россия 24". Мелита Вуйнович отметила, что переход к новой фазе борьбы с COVID-19 нужно совершать постепенно и очень осторожно. Представители ВОЗ по этому вопросу будут взаимодействовать с Роспотребнадзором, а также Минздравом.

Согласно данным ресурса стопкоронавирус.рф, в РФ в общей сложности на данный момент выявлено 62773 случая заражения коронавирусом. За сутки заболели 4774 человека. Умерли — 555, выздоровели — 4891.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что в Москве обязаны всем людям с ОРВИ делать тест на коронавирус.



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