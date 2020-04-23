Число инфицированных короанавирусом в Турции превысило 100 тысяч

23.04.2020, 23:01, Новости дня

Более трех тысяч новых заражений коронавирусом COVID-19 диагностировано за сутки в Турции. Число инфицированных превысило сто тысяч. По данным министра турецкого здравоохранения Фахреттина Коджи, диагноз "коронавирус" поставлен 101 тысяче 790 пациентам.

На 23 апреля за сутки в Турции от коронавирусной инфекции умерли 115 больных, сообщает ТАСС. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в Турции составило 2 тысячи 491 человек. Уже выздоровели более 18,4 тысячи человек.

Худшим днем для Турции во время пандемии коронавируса стало 19 апреля. Тогда в Турецкой республике было зафиксировано максимальное число летальных исходов – 127.

Впервые коронавирус выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. С этого времени в мире зафиксировано 2 миллиона 682 тысячи 225 случаев инфицирования. Первое место по числу инфицирования коронавирусом занимают Соединенные Штаты Америки. В Европе лидерство держит Испания, на третьем месте по числу инфицирований — Италия. Турция по числу инфицирований удерживает седьмое место. Ее опережают Франция. Германия и Великобритания.

Растет число заболевших и в России. РФ замыкает первую десятку стран мира по распространению коронавируса. В РФ инфицированы 62 тысячи 773 человека. Для 555 пациентов осложнения привели к смерти.