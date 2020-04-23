51-летний Маскаев готов вернуться на ринг

23.04.2020, 23:00, Новости дня

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Олег Маскаев выразил готовность возобновить профессиональную карьеру. По словам россиянина, ему хватило бы двух месяцев, чтобы подготовиться к поединку.

"Я бы и сейчас вернулся бы. Но нет заинтересованных людей. Мне звонят и говорят, что бой будет через неделю, не хотел бы я поучаствовать. Но я так не привык. Если бы мне дали два месяца подготовиться, я бы продержался какое-то время", – цитирует боксера "Спорт-экспресс".

Напомним, что Маскаев был чемпионом мира по версии WBC с 2006 по 2008 год. В его активе 39 побед и семь поражений.