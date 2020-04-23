Эксперт: Нарушителей режима самоизоляции стало меньше благодаря полицейским патрулям

23.04.2020, 22:53, Новости дня

Нарушителей режима самоизоляции на улицах было бы гораздо больше, если бы не работа полицейских патрулей. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД эксперт Владимир Ворожцов. По его словам, заслуга сотрудников МВД и в том, что не сбылись прогнозы об ухудшении криминогенной ситуации. При этом полицейским постоянно приходится контактировать с людьми и тем самым подвергать себя угрозе заражения.

«Распространение коронавируса существенно увеличило нагрузку на сотрудников правоохранительных органов и прежде всего на территориальные подразделения полиции, на сотрудников патрульно-постовой службы», – констатировал генерал-майор МВД в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов.

«Давайте не будет забывать, что в прежние времена были приняты меры по «оптимизации» ряда подразделений органов внутренних дел, – напомнил собеседник. – Сокращение штата сотрудников и другие решения предшествующих руководителей ведомства не выдержали проверку временем».

«В частности, проведенные тогда сокращения, безусловно, ослабили присутствие полиции на местности, особенно в сельской. Они сейчас создают немало проблем, – считает Ворожцов. – Но надо отдать должное: пока криминогенная обстановка фактически во всех регионах страны удерживается на стабильном уровне».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в середине минувшей недели МВД констатировало, что криминогенная обстановка в РФ остается контролируемой. Правда, при этом зафиксирован рост криминала в Сети: по информации ведомства, в I квартале количество IT-преступлений выросло на 83,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Газета ВЗГЛЯД ранее подробно сообщала о новых видах сетевого, телефонного и «обычного» мошенничества, возникших во время режима самоизоляции граждан.

Так, в минувший вторник сотрудники Московского уголовного розыска задержали телефонных мошенников, которым инкриминируется более 50 афер с ущербом, превысившим сумму в 22 млн рублей. В четверг стало известно о разоблачении международной банды, укравшей персональные данные россиян.

«После введния режима самоизоляции звучали панические прогнозы о начале массовых разбоев и погромов, о появлении больших масс грабителей. Эти прогнозы не подтвердились. Поэтому в целом работу органов внутренних дел по обеспечению безопасности граждан надо оценивать только позитивно», – отметил Ворожцов.

Благодаря работе полицейских, удалось заметно сократить на улицах городов количество «несознательных граждан», нарушителей режима самоизоляции, добавил Ворожцов. «Работа патрулей на улице, участие полиции в контроле мероприятий по самоизоляции обеспечивают этот режим. Иначе нарушителей было бы намного больше», – уверен генерал-майор.

Ворожцов напомнил, что сотрудники МВД заслуживают большого уважения уже хотя бы потому, что находятся в зоне риска – они постоянно контактируют с людьми. «Самое опасное, когда инфекция проникнет в сами подразделения органов внутренних дел», – отметил собеседник.

«Сейчас принимаются активнейшие меры, чтобы не допустить этого. Надо отдать должное главе МВД Владимиру Колокольцеву, который своевременно приказал перевести на «дистанционку» прием обращений граждан. Но целые категории сотрудников полиции объективно не могут без контакта с людьми», – подытожил Ворожцов.